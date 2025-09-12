Singrauli Murder Case: सिंगरौली में दोस्त ही निकले दोस्त के हत्यारे, 4 गिरफ्तार, पुरनी रंजिश और प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या

सिंगरौली, 12 सितंबर : मध्य प्रदेश के सिंगरौली (Singrauli) में चार दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. यह हत्या प्रेम प्रसंग सहित अन्य मामलों में रंजिश के कारण की गई. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया. सुबह जब पुष्पेंद्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा. इस पर परिजनों ने सरई पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सिंगरौली ने गुरुवार को पूरे मामले का खुलासा किया है.

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री ने बताया कि 7 जुलाई को सरई थाने के गोरा गांव निवासी पवन कुमार साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुष्पेंद्र साहू जो देर रात खाना खाकर अपने दूसरे घर पाही पर सोने गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा और न ही उसका फोन लग रहा है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई. 19 जुलाई को गुमशुदा पुष्पेंद्र साहू का कंकाल उसके दूसरे घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल के नाले में मिला था. डीएनए परीक्षण प्राप्त होने के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि यह कंकाल पुष्पेंद्र साहू का ही है. यह भी पढ़ें : लखनऊ में बड़ा हादसा; रोडवेज बस पलटने से पांच की मौत, कई यात्री हुए घायल

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी व मृतक वैसे तो आपस में दोस्त थे, लेकिन किसी न किसी वजह से मृतक से रंजिश रखते थे. आरोपी रविंद्र का मृतक पुष्पेंद्र के घर की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे पूर्व में दोनों के बीच विवाद भी हुआ था. इससे रविंद्र मृतक से रंजिश रखता था.

दूसरी ओर मृतक पुष्पेंद्र के मामा की बेटी के आत्महत्या मामले में रामकुमार और विजय साहू आरोपी हैं. दोनों आरोपियों का मानना था कि पुष्पेंद्र उस वक्त केस में अपने मामा की मदद कर रहा था, जिससे रामकुमार और विजय भी पुष्पेंद्र से रंजिश रखते थे. चौथा आरोपी धीरज साहू के घर की महिला से मृतक पुष्पेंद्र की अक्सर कहासुनी होती थी. कई बार धीरज के समझाने पर भी पुष्पेंद्र नहीं माना, जिसकी वजह से धीरज भी पुष्पेंद्र से रंजिश रखता था और यही पुष्पेंद्र साहू की मौत का कारण बना.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रामकुमार साहू एवं विजय साहू पहले ही विंध्यनगर थाने में दर्ज एक मामले में आईपीसी की धारा 306 में जेल में हैं. बाकी दो आरोपी, रविंद्र और धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक, फावड़ा, तीन मोबाइल फोन सहित घटना में प्रयुक्त अन्य सामग्रियां जब्त कीं.