Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की बड़ी खबर! कुंभ मेला प्राधिकरण में निकली 76 पदों पर भर्ती
Recruitment For The Nashik Kumbh Mela 2026-27

Nashik Kumbh Mela Bharti 2025: महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में होने वाले अगले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच राज्य सरकार ने सिंहस्थ कुंभ मेला संचालन समिति के लिए 76 नए पदों को मंजूरी दे दी है. इसमें से 52 पद नियमित होंगे और 24 पद बाहरी एजेंसियों के माध्यम से भरे जाएंगे. इस कदम से समिति अब अपने कामकाज को स्वतंत्र, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से चला सकेगी.

हाल ही में पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका के कमिश्नर शेखर सिंग को सिंहस्थ कुंभ मेले संचालन समिति का फुल टाइम कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उन्होंने 10 तारीख को अध्यक्ष और विभागीय कमिश्नर डॉ. प्रवीण गेडाम से कार्यभार संभाला है. इस नियुक्ति के बाद समिति अब अपने कामों को स्वतंत्र रूप से कर सकेगी और मेले की तैयारियों में तेजी आएगी.

नई व्यवस्था के अनुसार, नियमित पदों के अलावा कुछ पद प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाएंगे. वहीं, कॉन्ट्रैक्ट पदों को सीधे प्रेस रिलिस विज्ञापन या मानव संसाधन एजेंसियों के जरिए भरा जाएगा. मंत्रालय स्तर पर भी समिति के लिए एक स्वतंत्र कुंभ मेला कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज और कोआर्डिनेशन में आसानी होगी.

इस कदम से समिति अब अपने स्वतंत्र अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से मेले की तैयारियों को बेहतर ढंग से संचालित कर सकेगी. पहले महापालिका और संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी ही मेले की तैयारियों में शामिल थे. अब समिति के पास अपने अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जिससे काम की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा.

अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम ने पदनिर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. अब नए पदों और शेखर सिंग की कमिश्नर नियुक्ति के बाद, सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियां सुरक्षित, व्यवस्थित और समय पर पूरी होने की पूरी संभावना है. इस नए कदम से मेले की तैयारी और आयोजन अब मजबूत, स्वतंत्र और सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकेगा.