Silver Rate Today, February 02, 2026: भारी गिरावट के बाद संभली चांदी, बजट 2026 के बाद बाजार में स्थिरता; चेक करें अपने शहर का भाव
चांदी के दाम (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार के लिए पिछला सप्ताह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था, जहां चांदी की कीमतों में लगभग 17% तक का 'फ्लैश क्रैश' (Flash Crash) देखा गया. हालांकि, सोमवार यानी 2 फरवरी 2026 को बाजार में सतर्क सुधार के संकेत मिल रहे हैं. बजट के बाद आई स्थिरता के कारण चांदी (Silver) आज प्रमुख महानगरों में लगभग ₹3,35,000 प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती और बड़े निवेशकों द्वारा की गई मुनाफ़ावसूली (Profit-booking) के कारण कीमतें जनवरी के ₹4.2 लाख के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गई हैं, लेकिन अब बाजार में 'लिक्विडेशन' की प्रक्रिया धीमी हुई है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, January 30, 2026: चांदी की कीमतों में 'तूफानी' तेजी, ₹4.10 लाख के पार निकला भाव; दिल्ली से चेन्नई तक नई दरें जारी

प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव (प्रति किलोग्राम)

आज देश के विभिन्न शहरों में चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर आज का भाव (प्रति किलो)
दिल्ली / मुंबई ₹ 3,49,900
चेन्नई / केरल ₹ 3,19,900
हैदराबाद / बेंगलुरु ₹ 3,49,900
अहमदाबाद / कोलकाता ₹ 3,49,900
पुणे / वडोदरा ₹ 3,49,900

बजट 2026: चांदी के लिए क्यों रही अच्छी खबर?

1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 में सरकार द्वारा चांदी पर 'बेसिक कस्टम्स ड्यूटी' (आयात शुल्क) न बढ़ाने के फैसले से घरेलू बाजार को काफी सहारा मिला है.

  • औद्योगिक मांग: बजट में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर दिए गए जोर ने चांदी की लंबी अवधि की मांग को पुख्ता किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में चांदी की चालकता (Conductivity) का भारी उपयोग होता है.

  • वैश्विक प्रभाव: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित नए अध्यक्ष के रूप में 'केविन वॉर्श' के नाम की चर्चा से डॉलर मजबूत हुआ है, जिसने चांदी की कीमतों पर ऊपर की तरफ एक सीमा लगा दी है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

कमोडिटी विश्लेषकों के अनुसार, चांदी के लिए ₹3,25,000 से ₹3,30,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन (आधार) के रूप में उभरा है.

  • खरीद का अवसर: वडोदरा और पुणे जैसे शहरों में खुदरा निवेशक इस 17% के सुधार को निवेश के एक अच्छे अवसर के रूप में देख रहे हैं.

  • सावधानी: खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश के लिए बार या सिक्के खरीदते समय 925 स्टर्लिंग मार्क या शुद्धता प्रमाण पत्र की जांच अवश्य करें. इस सप्ताह आने वाले 'यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई' डेटा पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक सुस्ती चांदी पर दोबारा दबाव बना सकती है.