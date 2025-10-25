Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम Dear Elite Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे जारी, देखें Satta Matka टाइप गेम की पूरी विजेता सूची

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM

Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी की "Dear Elite Saturday " वीकली लॉटरी के नतीजे आज, 25 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे. टिकट खरीदने वाले लोग जल्द ही अपने टिकट नंबर देख सकते हैं. लॉटरी (Satta Matka) के लाइव परिणाम गंगटोक से प्रसारित किए जा रहे हैं, जहां विजेताओं की घोषणा जल्द ही की जाएगी. इस हफ्ते की लॉटरी का प्रथम पुरस्कार ₹50 लाख है. दूसरे और तीसरे पुरस्कार के लिए भी आकर्षक पुरस्कार हैं. सिक्किम लॉटरी विभाग ने बताया कि सभी विजेताओं के नाम आधिकारिक वेबसाइट और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे.

लॉटरी के शौकीन लोग अपने टिकटों की तुलना करके देख सकते हैं कि आज किसका भाग्य चमका है.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

ये भी पढें: Satta Matka: सट्टा मटका की आदत पड़ेगी भारी, जानें नुकसान और इससे बचने के उपाय

Dear Elite Saturday लॉटरी Result 25 अक्टूबर 2025