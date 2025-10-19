शशि थरूर ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर की तारीफ की, इसके निर्माण में पीएम मोदी की भूमिका को भी सराहा

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : भारत के एक प्रमुख राजनेता और पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजनयिक डॉ. शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने हाल ही में अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर (BAPS Hindu Temple) का दौरा किया और इसे एक "असाधारण अनुभव" और एक "अद्भुत संरचना" बताया जो अपने आध्यात्मिक महत्व से कहीं बढ़कर है. शशि थरूर ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर की स्थापना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और कहा कि यूएई सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग ने एक हिंदू पूजा स्थल के सपने को साकार करने में मदद की है, जिससे इस क्षेत्र के कई हिंदुओं की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं. शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ अपने विचार साझा किए.

वीडियो में उन्होंने बताया कि दुबई से 90 मील और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से 60 मील दूर रेगिस्तान में स्थित इस वास्तुशिल्प चमत्कार ने थरूर पर एक अमिट छाप छोड़ी है. थरूर ने मंदिर के जटिल डिजाइन की सराहना की, जिसमें 50 डिग्री की गर्मी में आगंतुकों के पैरों को ठंडा रखने वाली ऊष्मारोधी टाइलें शामिल हैं. हस्तनिर्मित बलुआ पत्थर की नक्काशी और विस्तृत मूर्तियां, जो अलग-अलग मंदिरों के साथ सात प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सूक्ष्म शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती हैं. उन्होंने मंदिर के धूल-रहित स्तंभों पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो कि आसपास की विचारशील संरचनाओं के माध्यम से प्राप्त एक उपलब्धि है जो परिसर को रेगिस्तानी रेत से बचाती है.

संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए, थरूर ने मंदिर को "सृष्टि की एकता का सूक्ष्म रूप" बताया. उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जिनकी दूरदर्शिता ने इस परियोजना को प्रेरित किया. इसके साथ ही उन्होंने यूएई सरकार की भूमिका, विशेष रूप से शेख मोहम्मद बिन जायद की, भी तारीफ की. मंदिर के 15 मिनट के एनिमेटेड डिजिटल सिनेमा जैसे आकर्षक तत्वों ने थरूर को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिन्होंने इसे एक "परीकथा" जैसा अनुभव बताया.