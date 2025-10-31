Rajasthan School Bus Accident: राजस्थान के हिण्डौन सिटी में स्कूल बस पलटने से कई बच्चे घायल, घायलों का इलाज जारी

Representational Image | ANI

करौली, 31 अक्टूबर : राजस्थान के हिण्डौन सिटी (Hindaun City) के करौली में महवा-हिण्डौन मार्ग पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसे (Tragic Accidents) में निजी स्कूल की बस पलट गई. बस में करीब 30 स्कूली बच्चे सवार थे, हादसे में बस चालक, परिचालक सहित कई बच्चे घायल हो गए. मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह बच्चे बस से स्कूल जा रहे थे. क्यारदा बांध के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. बच्चों की आवाज और हादसे की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बस से बाहर निकाला.

सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायलों को हिण्डौन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार अधिकांश बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल छात्रों को आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा सकता है. घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है. बस की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है. कई माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और अचानक मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे बस पलट गई. इस मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं क्योंकि यह मोड़ अचानक आता है और लोगों का पूरा ध्यान इस पर नहीं जाता है.

स्कूल प्रबंधन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायल बच्चों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है. प्रशासन ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन से भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. हादसे की खबर फैलते ही स्कूल के बाहर अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई. परिजनों से संपर्क कर समझाया जा रहा है.