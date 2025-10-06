Gurugram: चोरों का अजीब कारनामा! Scorpio चुराने पहुंचे, स्टार्ट नहीं होने पर थार से बांधकर चुरा ले गए गाड़ी, गुरुग्राम का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@lokmatrajasthan)

गुरुग्राम, हरियाणा: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) में एक अजीब चोरी का मामला सामने आया है. जहांपर एक चोरों ने स्कॉर्पियो (Scorpio) गाड़ी चुरा ली. लेकिन इस चोरी में जब स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हुई तो आरोपियों ने उसे थार गाड़ी से बांधकर चुराया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अब पुलिस भी हैरान रह गई है. जानकारी के मुताबिक़ शिवाजी नगर में सुबह मोहित जतराणा की घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार चुरा ली. जब सुबह उन्होंने देखा तो घर के बाहर कार नहीं थी, इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी देखा तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला.

इस चोरी के बाद मालिक ने गाड़ी चुराने की शिकायत दर्ज करवाई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @lokmatrajasthan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लड़कियों समेत पांच दोस्तों की मौत

थार से बांधकर चुराई स्कॉर्पियो

चोरी देखकर पुलिस भी हैरान

गाड़ी के मालिक मोहित जतराणा के घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, इस दौरान जब सुबह चोर (Thief) पहुंचे और उन्होंने लॉक तोड़कर कार चुराने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. जिसके कारण चोरों ने थार गाड़ी से स्कॉर्पियो को बांधा और वहां से स्कॉर्पियो को चुराकर ले गए. जब मालिक को गाड़ी सुबह दिखाई नहीं दी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने शुरू की खोजबीन

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है. इसके साथ सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी खंगाले जा रहे है. सामने आएं सीसीटीवी फुटेज में साफ़ साफ़ देख सकते है की कार आरोपी बड़ी आसानी से चुराकर ले जाते है. ये चोरी अब पुलिस (Police) के लिए भी चुनौती बन गई है.