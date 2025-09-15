School Assembly News Headlines for 16 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 16 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 16 September 2025: 16 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 16 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बिहार: PM मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया.

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर लगाई रोक.

पिछड़े को प्राथमिकता मोदी का लक्ष्य; पूर्णिया जनसभा में बोले पीएम मोदी.

दिल्ली: BMW एक्सीडेंट केस में पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को अरेस्ट किया.

बिहार चुनाव: जीते तो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे- PM मोदी.

दिल्ली एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल अपग्रेडेशन के बाद तैयार, 26 अक्टूबर से शुरू होगा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टिकटॉक डील होने का संकेत दिया.

जापान की 29.4 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से अधिक, बुजुर्गों की संख्या में पहली बार कमी दर्ज.

ऑस्ट्रेलिया में एचआईवी मामलों में गिरावट, सामान्य यौन रोगों में तेजी से बढ़ोतरी.

जेन-जी आंदोलन से नेपाल के कारोबार को अरबों का नुकसान, होटल-शोरूम और मॉल जलकर राख.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज को अगस्त के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया.

पहलगाम बयान मामले में सूर्यकुमार के समर्थन में BCCI, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा.

एशिया कप: सूर्या के बाद शुभमन गिल ने भी पहलगाम के पीड़ितों और सेना को समर्पित की जीत.

चीनी महिला हॉकी टीम ने 16 साल के बाद फिर एशिया कप जीता.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.