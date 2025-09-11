School Assembly News Headlines for 12 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 12 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 12 September 2025: 12 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 12 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

दिल्ली से काठमांडू उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट फायर अलर्ट के बाद वापस लौटी.

शाहरुख की मीर फाउंडेशन ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित 1500 परिवारों को राहत पहुंचाई.

दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता मामले में दाखिल अर्जी खारिज की.

US डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे गिरकर ₹88.44 के निम्नतम स्तर पर बंद.

महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में चुनावों में धांधली हुई है: राहुल गांधी.

राहुल गांधी कल गुजरात दौरे पर होंगे.

वाराणसी में पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

नेपाल में अशांति के बाद पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर बंद कर किया गया.

नेपाल: आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी समर्थकों के बीच आपस में मारपीट हुई.

नेपाल हिंसा के बीच जेल से भागे 60 कैदी गिरफ्तार.

दक्षिण कोरिया के नागरिकों को अमेरिका से वापसी की मिली अनुमति : विदेश मंत्री चो ह्यून.

काठमांडू मेयर बालेन शाह ने अंतरिम सरकार का किया समर्थन, जेन जेड से शांति बनाए रखने की अपील.

लंबी दूरी की तैनाती पर फ्रांस और मॉरीशस पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप : पूजा रानी, ​​जैस्मीन लाम्बोरिया ने भारत के लिए दो और पदक पक्के किए.

ऐतिहासिक फैसला : महिला वनडे विश्व कप में अंपायर और रेफरी सिर्फ महिलाएं, तीन भारतीयों को मौका.

भारतीय टीम एशिया कप जीतकर लौटेगी: कपिल देव.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.