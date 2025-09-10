School Assembly News Headlines for 11 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 11 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 11 September 2025: 11 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 11 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पेट्रोल, डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं : सीबीआईसी चेयरमैन संजय अग्रवाल.

मद्रास हाईकोर्ट ने मतदाता सूची में हेराफेरी की याचिका ठुकराई, एक लाख का जुर्माना लगाया.

गुजरात में अब महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, संशोधन विधेयक पास.

बिहार को हाई-स्पीड सौगात: बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को केंद्र सरकार की मंजूरी.

केंद्र ने बिहार-झारखंड-पश्चिम बंगाल को दी सौगात, भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत-चीन पर 100% टैरिफ लगाने की अपील की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की बात.

2उत्तरी अरब सागर में भारत व इटली के युद्धपोतों का युद्धाभ्यास.

फ्रांस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार; 80 हजार पुलिसकर्मी तैनात.

जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक एशिया और अमेरिका में डेंगू के मामले 76 प्रतिशत बढ़ जाएंगे: अध्ययन.

नेपाल में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी: सेना.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

श्रीलंका ने महिला विश्व कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया.

आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप : फाइनल से चूके सम्राट राणा, देश को दिव्या से उम्मीदें.

आईसीसी रैंकिंग: दुनिया के तीसरे सबसे घातक गेंदबाज बने जोफ्रा आर्चर, लगाई 16 स्थान की छलांग.

मेजर लीग क्रिकेट : अगले साल जून-जुलाई में खेला जाएगा चौथा सीजन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.