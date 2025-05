School Assembly News Headlines for 9 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 9 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत की ताजा जानकारी

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 9 May 2025: अगर आप 9 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 9 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पंजाब में 10 मई तक बंद रहेंगे स्कूल.

LoC पर फायरिंग में 16 नागरिकों की मौत, MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश सचिव.

आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए PAK सेना अफसर; MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश सचिव.

PAK की ओर से एलओसी पर भारी गोलीबारी', MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश सचिव.

पाकिस्तान ने UNSC में TRF के पक्ष में बयान दिया था: विदेश सचिव विक्रम मिसरी.

भारत के पलटवार के बाद पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट बंद.

ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह; ‘कोई निर्दोष नहीं मारा गया’

ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह; PAK, PoK में आतंकी ठिकाने तबाह किए.

आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है; ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत को कार्रवाई का पूरा अधिकार, Nikki Haley बोलीं- आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान पीड़ित नहीं.

अमेरिका, यूके व चीन सहित 9 देशों ने जारी की Travel Advisory, कहा-भारत-पाकिस्तान की यात्रा न करें.

अगर मैं मदद कर सकता... 'ऑपरेशन सिंदूर' पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान रुक जाएं.

इजरायल की हूतियों के खिलाफ जबावी कार्रवाई, यमन के मुख्य हवाईअड्डे को हवाई हमला कर किया तबाह.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

शुक्रवार को IPL 2025 में लखनऊ और बेंगलुरु का मुकाबला.

IPL: 11 मई को धर्मशाला में होने वाला PBKS Vs MI मैच अहमदाबाद शिफ्ट.

वरुण चक्रवर्ती ने मैच के दौरान की गलत हरकत, लगा मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना.

वरुण चक्रवर्ती ने पूरे किए 100 आईपीएल विकेट.

ऑपरेशन 'सिंदूर' से घबराकर पाकिस्तान ने PSL मैच लाहौर से हटाकर कराची शिफ्ट किया.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.