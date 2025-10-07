School Assembly News Headlines for 8 October: स्कूल असेंबली के लिए 8 अक्टूबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 8 October: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 8 अक्टूबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 8 अक्टूबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पीएम मोदी ने पुतिन से की बात, रूसी राष्ट्रपति को जन्मदिन की दी बधाई.

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को हुआ इंफेक्शन, हॉस्पिटल में भर्ती.

दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, फ्लाइट्स प्रभावित.

मध्य प्रदेश: कफ सिरप से अब तक 16 बच्चों की मौत.

फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला.

बिहार में सीट शेयरिंग पर बुधवार को होगी NDA की बैठक.

बुधवार को पीएम मोदी का दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरा, मुंबई मेट्रो की लाइन-3 का करेंगे उद्घाटन.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

जलवायु परिवर्तन के कारण 2023 में भीषण गर्मी से हुई करीब एक लाख मौतें: स्टडी.

अमेरिका 1 नवंबर से आयातित ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाएगा: डोनाल्ड ट्रंप.

पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस में बम धमाका, पटरी से उतरी ट्रेन, 7 घायल.

रूस का दावा- यूक्रेनी ड्रोन ने वोरोनिश में परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश की.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पियर्स मॉर्गन ने एलिस्टर कुक से मांगी माफी, 11 साल पहले 'अपमानजनक' शब्द का किया था इस्तेमाल.

'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामित अभिषेक शर्मा-कुलदीप यादव.

शतकीय पारी के साथ वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचीं ताजमिन ब्रित्स.

वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप : 16वें पायदान पर रहे भारत के अजय बाबू वल्लूरी.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.