School Assembly News Headlines for 3 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 3 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरें, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News Headlines for 3 September 2025: स्कूल असेंबली में 3 सितंबर 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 3 सितंबर 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

एक से ज्यादा वोटर कार्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को EC का नोटिस

मराठा आंदोलन पर बैठे मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल वापस ली.

NDA ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन

एयरफोर्स ने NOTAM जारी कर पाकिस्तानी एयरबेस के पास अरब सागर में किया अभ्यास

मसूरी की मॉल रोड अब कहलाएगी 'आंदोलनकारी मॉल रोड', सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं.

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 206 अंक फिसला.

जीएसटी की दरों में बदलाव से पहले अगस्त में भारतीय ऑटो सेक्टर में मजबूत रही बिक्री: रिपोर्ट.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ को लेकर भारत पर साधा निशाना, व्यापारिक संबंधों को एकतरफा बताया.

अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 1411 मौतें, 3124 लोग घायल.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश और बाढ़ से 24 लाख लोग प्रभावित, हालात बिगड़ने की आशंका.

अमेरिका को डाक सेवा निलंबित, पाकिस्तान समेत कई देशों ने डिलीवरी रोकी.

पाकिस्तान-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पांच जवानों की मौत.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर के लिए बोलियां आमंत्रित की.

2 अक्टूबर से शुरू होगी प्राइम वॉलीबॉल लीग, 26 अक्टूबर को फाइनल.

शिवसेना नेता ने 'हैरिस शील्ड क्रिकेट ट्रॉफी' का नाम बदलने की उठाई मांग.

