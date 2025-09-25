School Assembly News Headlines for 26 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 26 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 26 September 2025: 26 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 26 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

PM मोदी ने राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया.

समीर वानखेड़े ने शाहरुख-गौरी खान, नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज के खिलाफ दिल्ली HC में किया केस.

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रभारी को बनाया प्रभारी.

11 साल पहले शुरू हुई 'मेक इन इंडिया' पहल ने हर सेक्टर में इनोवेशन बढ़ाया: PM मोदी.

चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा करेगा.

भारत ने रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया.

सेंसेक्स 555 अंक गिरकर बंद, आईटी शेयरों में हुई बिकवाली

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

रूस के साथ युद्ध खत्म होने के बाद पद छोड़ने को तैयार हूं: यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की.

वेनेजुएला में आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू 'रखेंगे इजरायल, आईडीएफ और अपना सच'

भारत में अशांति फैलाने के लिए हूजी एक बार फिर हो रहा एक्टिव, खुफिया विभाग से मिले इनपुट.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रवींद्र जडेजा बनें उपकप्तान.

एशिया कप 2025 : हारिस रऊफ के '6-0' और फरहान के 'गन सेलिब्रेशन' पर बीसीसीआई ने जताई आपत्ति.

एशिया कप : बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे अभिषेक शर्मा रहे 'प्लेयर ऑफ द मैच', लगातार दूसरे मैच में जीता खिताब.

सूर्यकुमार यादव ने बढ़ाई भारत की चिंता, पिछली 9 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.