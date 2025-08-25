School Assembly News Headlines for 26 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 26 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत की प्रमुख खबरें  

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 26 August 2025: स्कूल असेंबली में 26 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 26 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारत की तैयारी, मंगलवार को PMO की बड़ी बैठक.

PM मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CM योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय' की रिलीज की अनुमति दी.

उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, दो घुसपैठिए ढेर.

ग्रेटर नोएडा: कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर, चार नाबालिग बच्चों की हुई मौत.

उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून फिर हुआ सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान.

वित्त वर्ष 2021-25 के भारत का वास्तविक निवेश औसतन 6.9 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा: रिपोर्ट.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पाकिस्तान में सोने के खनन के दौरान खरबों का घोटाला, एनएबी का बड़ा खुलासा.

स्पेन में अगस्त में पड़ी सबसे ज्यादा गर्मी, इस साल 1,149 लोगों की मौत.

खामेनेई ने वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत को किया खारिज, कहा- ईरान झुकेगा नहीं.

फिजी के प्रधानमंत्री राबुका करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात.

ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच भारत का एक्शन, अमेरिका के लिए बंद की पोस्टल सर्विस.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत इन टीमों ने किया स्क्वाड का ऐलान.

ड्रीम11 के साथ नाता खत्म, अब नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में बीसीसीआई: देवजीत सैकिया.

उत्तराखंड की 'फ्लाइंग गर्ल' भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में जीता गोल्ड.

29 अगस्त से शुरू होगा प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.