School Assembly News Headlines for 21 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 21 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News Headlines for 21 August 2025: स्कूल असेंबली में 21 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 21 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

GST में बदलाव से किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

दिल्ली सीएम पर हमला: आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज.

गृहमंत्री अमित शाह ने PM-CM और मंत्रियों को हटाने से जुड़े 3 बिलों को लोकसभा में किया पेश.

एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच फोन पर हुई बात, यूक्रेन मुद्दे पर हुई चर्चा.

बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता: रिपोर्ट.

'बांग्लादेश युद्ध से शुरू हुआ यौन हिंसा का काला इतिहास आज भी जारी', भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा.

पाकिस्तान : अल्पसंख्यकों की स्थिति बदहाल, मानवाधिकार संस्था ने जबरन धर्मांतरण और हिंसा को लेकर जताई चिंता.

यूएस टैरिफ का असर कम करने के लिए भारत अन्य देशों को बढ़ा सकता है निर्यात, यूके एफटीए से भी मिलेगा फायदा.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

Team India Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यर- यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह, रिंकू सिंह को फिर मौका.

एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान.

विश्व कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड, वनडे-टी20 सीरीज में होंगे कुल 6 मुकाबले.

ऑनलाइन गेमिंग बिल से ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, फ्रॉड में आएगी कमी : इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.