School Assembly News Headlines for 14 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 14 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत के ताजा अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 14 May 2025: अगर आप 14 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 14 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे... आदमपुर एयरबेस से गरजे PM मोदी.

PoK को खाली करे पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक- तीसरा पक्ष दखल न दे.

J-K के शोपियां में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में ढेर किए लश्कर के तीन आतंकी.

निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम महाविनाश है: आदमपुर एयरबेस में बोले पीएम मोदी.

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में झमाझम बारिश.

पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सैन्य कार्रवाई स्थगित की है, फिर दुस्साहस दिखाया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे: पीएम मोदी.

अमृतसर: जहरीली शराब पीने से अब तक 17 की मौत.

CBSE ने 12वीं कक्षा के नतीजे किए जारी.

पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का बॉयकॉट, बाजार से गायब हो रहे तुर्की के सेब.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत-पाक‍िस्‍तान सीजफायर पर मध्‍यस्‍थता के दावे से पलटे ट्रंप.

डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, अब अमेरिकी प्रोडक्ट पर भी लगेगा तगड़ा टैरिफ.

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मुलाकात.

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर में विराम से मंदी का डर खत्म! अमेरिकी शेयर बाजार में भरा जोश.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

17 मई से दोबारा शुरू होगा आईपीएल, अहमदाबाद में खेला जा सकता हैं फाइनल.

IPL 2025 फिर से शुरू होने की घोषणा के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों से भारत लौटने पर फैसला करने को कहा.

टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वृंदावन पहुंचे विराट कोहली, पत्नी अनुष्का शर्मा भी दिखीं साथ.

जसप्रीत बुमराह भारत की टेस्ट कप्तानी के हकदार हैं: आर अश्विन.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.