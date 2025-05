School Assembly News Headlines for 10 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 10 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत की ताजा जानकारी

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 10 May 2025: अगर आप 10 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 10 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत-PAK में तनाव के बीच देश के 27 एयरपोर्ट बंद.

भारत-पाक तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हाई अलर्ट.

जयपुर-जैसलमेर की कई ट्रेनें रद्द, बाड़मेर-जम्मू जाने वाली ट्रेनों के टाइम बदले.

PAK ने गुरुवार रात दागे थे 500 ड्रोन, 24 से ज्यादा शहरों को बनाया था निशाना.

सभी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं, भारत-PAK तनाव पर बोले सीएम फडणवीस.

पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर में स्कूल 12 मई तक बंद रहेंगे.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

'हम आतंकवादियों के साथ युद्ध कर रहे हैं', बोले US में भारतीय राजदूत क्वात्रा.

PAK: भारत से तनाव के बीच इमरान खान की रिहाई को लेकर कोर्ट में याचिका दायर.

हम भारत और पाकिस्‍तान के बीच नहीं पड़ेंगे: बढ़ते तनाव पर बोले अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस.

भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार... ऑपरेशन सिंदूर पर निक्की हेली ने दिया समर्थन.

रूस: पुतिन के साथ विक्ट्री डे समारोह में 27 देशों के नेता शामिल हुए.

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका, विश्व बैंक ने विवाद सुलझाने पर कहा- हम कुछ नहीं कर सकते.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच IPL स्थगित, सुरक्षा के मद्देनजर BCCI का फैसला.

स्थगित किए गए आईपीएल 2025 का एक हफ्ते बाद जारी होगा नया शेड्यूल.

भारतीय सेना के सपोर्ट में उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर शेयर किए भावुक संदेश.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.