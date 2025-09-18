India On Saudi-Pakistan Defense Pact: सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा सौदा पर भारत की क्या है प्रतिक्रिया?

(Photo Credit: X)

India On Saudi-Pakistan Defense Pact: हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह खबर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी हलचल मचा रही है, खासकर भारत के लिए इसके गहरे मायने हो सकते हैं. आइए समझते हैं कि यह समझौता क्या है और भारत इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है. जब इस समझौते के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रंधीर जायसवाल से पूछा गया, तो उन्होंने बहुत सधा हुआ और स्पष्ट जवाब दिया. उनके जवाब की मुख्य बातें ये थीं:

हमें जानकारी है: सरकार को इस समझौते की खबर है और यह भी पता है कि इस पर काफी समय से बात चल रही थी. यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है. गहराई से जांच होगी: भारत अब इस बात का गहराई से अध्ययन करेगा कि इस समझौते का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा. हितों की रक्षा होगी: उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार हमेशा की तरह अपने देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर जरूरी कदम उठाएगी.

इस बयान से साफ है कि भारत इस घटनाक्रम को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन किसी तरह की घबराहट नहीं दिखा रहा. यह एक "देखो और इंतजार करो" वाली नीति है.

In response to a media query on reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal said, "We have seen reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan.… pic.twitter.com/7PO8ijpgoB — ANI (@ANI) September 18, 2025

इस समझौते के क्या मायने हैं?

सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं. यह समझौता बस उनके पुराने सैन्य और रणनीतिक संबंधों को एक औपचारिक रूप देता है. इस समझौते के तहत ये चीज़ें हो सकती हैं:

दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास.

हथियारों की खरीद-बिक्री और तकनीक का आदान-प्रदान.

सैन्य अधिकारियों और सैनिकों की ट्रेनिंग.

खुफिया जानकारी साझा करना.

पाकिस्तान को सऊदी अरब से हमेशा आर्थिक मदद मिलती रही है. यह समझौता सैन्य रूप से भी पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत कर सकता है.

भारत के लिए क्या हैं चुनौतियां?

भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल है. एक तरफ, सऊदी अरब भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त और एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है. भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से ही पूरा होता है. लाखों भारतीय वहां काम करते हैं. इसलिए भारत, सऊदी अरब से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं. पाकिस्तान को किसी भी तरह की सैन्य मजबूती मिलना भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर जब बात सीमा सुरक्षा की हो. भारत को यह देखना होगा कि इस समझौते का फायदा कहीं पाकिस्तान, भारत के खिलाफ न उठाए.

कुल मिलाकर, सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता कोई नई दोस्ती की शुरुआत नहीं है, बल्कि पुरानी दोस्ती को और पक्का करने जैसा है. भारत की प्रतिक्रिया बहुत संतुलित है. भारत एक तरफ सऊदी अरब के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा खतरों पर भी पैनी नजर रख रहा है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह समझौता असल में कितना आगे बढ़ता है और इसका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर क्या असर होता है.