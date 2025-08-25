Shivpuri: पैसों के लिए परिवार ने की पिता से मारपीट, एक बेटे ने रस्सी से बांधा और दूसरा सीने पर बैठा, शिवपुरी में रिटायर्ड DSP के साथ अमानवीय हरकत; VIDEO

Credit-(X, @ag_observer)

शिवपुरी,मध्य प्रदेश: पैसों के लिए कई बार रिश्ते तार तार हो जाते है. ऐसी ही एक घटना शिवपुरी जिले (Shivpuri District)के चंदावनी गांव Chandavani Village) से सामने आई है. जहांपर एक पत्नी ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर अपने पति के साथ जमकर मारपीट की. जिनके साथ मारपीट की गई है, वह रिटायर्ड डीएसपी (DSP) प्रतिपाल सिंह है.बताया जा रहा है की कुछ महीने पहले ये रिटायर्ड (Retired) हुए है. इन्हें अभी 20 लाख रूपए मिला है और बाकी का कुछ महीने बाद मिलनेवाला है. इनकी पत्नी और बेटे बताया जा रहा है की झांसी (Jhansi) में रहते है. पत्नी और बेटे 15 साल से अलग रहते है, जैसे ही इन्हें पता चला की पैसे आएं है तो ये गांव पहुंचे और पिता के साथ मारपीट की. एक बेटा पिता के सीने पर बैठा और दूसरा उनके हाथ पैर बांध रहा था.

इन्हें बांधकार झांसी ले जाने का इनका प्लान था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ag_observer नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Shivpuri Shocker: कोचिंग जा रही भतीजी से मनचलों ने की छेड़छाड़, चाचा के विरोध करने पर जमकर की मारपीट, मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना से भड़के लोग (Watch Video)

पिता से बेरहमी से की मारपीट

रिटायर्ड डीएसपी पिता से मारपीट

पत्नी अपने बेटों को लेकर गांव पहुंची थी.इस दौरान रिटायर्ड डीएसपी (DSP) पति के साथ बेटों ने जमकर मारपीट की और उनके हाथ पैर बांधकर झांसी ले जाने का इनका प्लान था. लेकिन गांव के लोग जमा हो गए और उन्होंने वीडियो (VIDEO) बनाना शुरू किया और इस मामले में दखल देने के बाद ये लोग पिता को झांसी (Jhansi) नहीं ले जा पाएं.

पीड़ित ने पत्नी और बेटों के खिलाफ शिकायत करवाई दर्ज

इस घटना के बाद रिटायर्ड डीएसपी (Retired DSP) ने पत्नी और बेटों के खिलाफ पुलिस स्टेशन (Police Station) में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है की उनकी पत्नी और बेटे जबरन उनका मोबाइल नंबर और एटीएम छीनकर ले गए है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.