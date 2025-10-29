Ranchi Weather Update Today: तूफान 'मोंथा' ने बदला रांची का मौसम, झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी, ठंड भी बढ़ेगी

बुधवार को रांची और आसपास के इलाकों में बारिश हुई. (Photo: X)

Ranchi Weather Update Today: रांची का मौसम अचानक से बदल गया है. वजह है 'मोंथा' नाम का एक चक्रवाती तूफान, जिसका असर अब पूरे राज्य में दिखने लगा है. मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में दोपहर के वक्त झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, रांची में 12 एमएम बारिश दर्ज की गई है.

और ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है. 29 अक्टूबर (बुधवार) को भी रांची में बारिश जारी है. मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक के लिए चेतावनी दी है. इस दौरान बारिश के साथ-साथ बिजली कड़कने और 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसे देखते हुए 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है.

किसानों की बढ़ी चिंता, प्रशासन ने दी सलाह

इस बेमौसम बारिश और तूफान से सबसे ज्यादा खतरा किसानों को है. प्रशासन ने भी माना है कि इससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए, किसानों के लिए खास सलाह जारी की गई है:

जिन खेतों में धान, मक्का या दूसरी फसलें कटाई के लिए तैयार हैं, उन्हें फिलहाल न काटें.

अगर फसल पहले ही काट ली है, तो उसे तुरंत खेत से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दें.

यदि तेज हवा से फसल खेत में गिर गई है, तो उसे प्लास्टिक शीट या तिरपाल से अच्छी तरह ढंक दें, ताकि वह बारिश के पानी से बची रहे.

अगर इन सबके बावजूद फसल को नुकसान होता है, तो किसान इसकी सूचना 14447 (टॉल-फ्री नंबर) पर दे सकते हैं या फसल का फोटो खींचकर 9431427940 (मोबाइल नंबर) पर भेज सकते हैं.

शहर का हाल: बारिश से सड़कें बेहाल

रांची में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर मॉनसून की याद दिला दी. थोड़ी ही देर की बारिश में शहर के दर्जनों मोहल्लों में पानी भर गया. सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया.

एक अच्छी बात ये रही कि छठ पूजा खत्म होने के बाद यह बारिश हुई, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई. लेकिन, नगर निगम ने सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए जो स्टोन डस्ट (पत्थर की धूल) डाली थी, वह सब बारिश के पानी में बह गई. इससे सड़कों पर गड्ढे फिर से दिखने लगे हैं.

स्कूल जाने में होगी मुश्किल, बिजली का भी खतरा

छठ पूजा की छुट्टियों के बाद बुधवार से स्कूल भी खुलने वाले हैं. अगर तूफान का असर जारी रहा और भारी बारिश हुई, तो बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा, तेज हवा के झोंकों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने का भी डर है. अगर ऐसा हुआ, तो कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो सकती है. कुल मिलाकर, इस तूफान ने ठंड बढ़ाने के साथ-साथ चिंता भी बढ़ा दी है.