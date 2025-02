Acharya Satyendra Das Health Update: राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक, पीजीआई लखनऊ रेफर; ब्रेन हेमरेज का चल रहा इलाज (Watch Video)

Acharya Satyendra Das Hospitalised: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास की तबियत अब भी नाजुक बनी हुई है. उन्हें रविवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर PGI लखनऊ में भर्ती कराया गया. 84 वर्षीय आचार्य दास को मंगलवार को अयोध्या के एक अस्पताल में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के चलते भर्ती किया गया था. अस्पताल में इलाज के बाद, डॉक्टरों ने पाया कि उनके ब्रेन में कई रक्त के थक्के बने हुए थे.

इसके बाद उन्हें लखनऊ PGI भेजने का निर्णय लिया गया ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें बेहतर इलाज मिल सके. उनके साथ उनके उपपुजारी प्रदीप दास और अन्य लोग भी लखनऊ PGI अस्पताल पहुंचे थे.

Ayodhya, Uttar Pradesh: Acharya Satyendra Das, the chief priest of Shri Ram Janmabhoomi Temple, is in critical condition after experiencing a brain hemorrhage. Initially referred from Shri Ram Hospital to Ayodhya City Neuro Care Hospital, he has now been transferred to Lucknow… pic.twitter.com/PE4k0peHew

