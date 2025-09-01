School Closed Today: भारी बारिश के कारण स्कूल-कॉलेज बंद! कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुदरत का कहर, कई राज्यों में बाढ़ से तबाही

School Holiday Today

School Closed Today: देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. कई जगहों पर बाढ़ (Flood) और भूस्खलन (Landslide) के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. यही वजह है कि प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी (Schools Holidays) घोषित कर दी है. जम्मू-कश्मीर शिक्षा निदेशालय (Jammu and Kashmir Rain Alert) ने आदेश जारी किया है कि जम्मू क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूल सोमवार, 01 सितंबर को बंद रहेंगे. इससे पहले भी भूस्खलन की लगातार चेतावनी के कारण स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जा चुका है.

हिमाचल में बारिश ने बरपाया कहर

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Weather) के कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं. शिमला के जुन्गा इलाके में 20 घंटे से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. कई जगहों पर भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. अब तक हादसों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. एहतियात के तौर पर सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, कुल्लू, शिमला और हमीरपुर जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थान (Himachal Pradesh School Closed) बंद हैं.

उत्तराखंड में रेड अलर्ट

देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों के लिए रेड अलर्ट (Uttarakhand Weather Update) जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में प्रशासन ने स्कूलों को बंद (Uttarakhand School Closed) रखने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छुट्टी

यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश (UP Rain Alert) से हालात बिगड़ने लगे हैं. पिछले पांच दिनों में 131 मिमी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 2 सितंबर तक बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद (Pilibhit School Closed) रखने का आदेश दिया है.

पंजाब और दक्षिण भारत पर असर

पंजाब सरकार ने पहले ही 3 सितंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी (Punjab School Closed) की घोषणा कर दी है. वहीं, केरल, तेलंगाना (Telangana School Closed) और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण आज स्कूल बंद (Andhra Pradesh School Closed) रहेंगे.

सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय सबसे ज़रूरी बात बच्चों और आम जनता की सुरक्षा है. परिवहन प्रभावित होने और कई जगहों पर जलभराव के कारण स्कूल-कॉलेज बंद करना मजबूरी बन गया है. हालांकि, लगातार छुट्टियों का असर बच्चों की पढ़ाई पर जरूर पड़ेगा.