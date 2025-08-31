Kal Ka Mausam, 01 September 2025: कैसा रहेगा कल का मौसम? गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, MP, ओडिशा और बंगाल के लिए भी चेतावनी जारी

Photo- @Indiametdept/X

कल का मौसम, 01 सितंबर 2025: मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार के लिए भारी बारिश (Heavy Rain Alert) और बाढ़ की चेतावनी जारी की है. अगले 3-4 दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश (Himachal Flood) और उत्तराखंड (Uttrakhand Rain Update) के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी शामिल है. 02 सितंबर को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir Weather) और लद्दाख में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (UP Weather Update) और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बिजली और गरज के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है.

गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

अगले सात दिनों तक पश्चिम भारत में भी भारी बारिश होगी. गुजरात (Gujrat Rain Alert), सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र (Mumbai Rain Update) के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. 04 से 06 सितंबर तक विशेष रूप से गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

MP, ओडिशा और बंगाल के लिए भी चेतावनी

पूर्वी और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश (MP Weather Update), छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है. इन इलाकों में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है.

त्रिपुरा, असम और मेघालय में होगी भारी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 5 और 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.

केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में बदलेगा मौसम

दक्षिण भारत में, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के घाट क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश जारी रह सकती है. विशेष रूप से तटीय कर्नाटक में 2 और 3 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.