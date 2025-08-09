Railway Festival Round Trip Scheme: रक्षाबंधन और दीपावली के लिए रेलवे की रियायती राउंड ट्रिप योजना
नई दिल्ली, 9 अगस्त : भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रियायती राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की है. यह योजना रक्षाबंधन और दीपावली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, आसान बुकिंग सुनिश्चित करने और ट्रेनों का आने-जाने में बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से लाई गई है. रेलवे बोर्ड ने 8 अगस्त 2025 को जारी वाणिज्यिक परिपत्र में इसकी जानकारी दी. योजना का व्यापक प्रचार स्टेशनों, प्रेस और मीडिया के माध्यम से किया जाएगा.

इस प्रायोगिक योजना के तहत, एक ही समूह के यात्रियों को जाने और वापसी यात्रा की बुकिंग एक साथ करने पर छूट मिलेगी. दोनों यात्राओं के लिए यात्री विवरण, श्रेणी और मूल-गंतव्य समान होनी चाहिए. बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी. आगे की यात्रा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच और वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की जा सकेगी. वापसी यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) लागू नहीं होगी. यह भी पढ़ें : भारतीय रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को कर रहा अपग्रेड, एक लाख टिकट प्रति मिनट संभालने की होगी क्षमता

यात्रियों को वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20 फीसद छूट दी जाएगी, लेकिन यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकटों के लिए उपलब्ध होगी. बुकिंग ऑनलाइन (आईआरसीटीसी वेबसाइट/ऐप) या रेलवे आरक्षण काउंटर के माध्यम से की जा सकती है. लेकिन, दोनों यात्राओं का बुकिंग माध्यम एक ही होना चाहिए. इस योजना के तहत बुक टिकटों पर किराया वापसी या कोई संशोधन नहीं होगा. साथ ही, रेल यात्रा कूपन, वाउचर, पास या पीटीओ जैसी अन्य छूट सुविधाएं लागू नहीं होंगी. चार्टिंग के दौरान अतिरिक्त किराया वसूली पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

यह योजना सभी श्रेणियों और ट्रेनों पर लागू होगी, जिसमें विशेष ट्रेनें (ऑन-डिमांड ट्रेनें) शामिल हैं. लेकिन, फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनें इससे बाहर रहेंगी. रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को योजना लागू करने और इसकी पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं. रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने और आईआरसीटीसी व कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को सूचित करने को कहा गया है.

रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) प्रवीण कुमार ने बताया कि यह योजना रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से शुरू की गई है. यह कदम त्योहारी सीजन में यात्रियों को किफायती और सुगम यात्रा का अवसर देगा. रेलवे ने सभी यात्रियों से इस योजना का लाभ उठाने और समय पर बुकिंग करने की अपील की है.