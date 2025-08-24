Rahul Gandhi on Election Commission: भाजपा का पार्टनर बन चुका है चुनाव आयोग, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे; राहुल गांधी

Credit-(X,@ANI)

अररिया, 24 अगस्त : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा में हैं. इस क्रम में उन्होंने रविवार को दावा करते हुए कहा कि वे किसी हाल में बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की पार्टनर बन चुका है.

अररिया में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा की सफलता यह साबित करती है कि बिहार के करोड़ों लोग वोट चोरी की बात को सच मान रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा में लोग खुद जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उन्होंने ऐसा नहीं किया. चुनाव आयोग का व्यवहार बिहार में भी वोट की चोरी करने का है. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir Heavy Rain: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा, सीएम अब्दुल्ला ने विभागों को अलर्ट पर रहने को कहा

उन्होंने कहा कि बिहार में वे वोट चोरी नहीं होने देंगे. चुनाव आयोग खुद अपनी छवि खराब कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक के एक विधानसभा में वोटर को लेकर उन्होंने डाटा रखा था, लेकिन चुनाव आयोग ने हमसे ही एफिडेविट की मांग कर दी, जबकि करीब वही बात भाजपा के अनुराग ठाकुर ने रखी, लेकिन उनसे एफिडेविट की मांग नहीं की गई. उन्होंने कहा कि मीडिया को भी मालूम है कि चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है.

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित घटक दलों के सभी नेता भी शामिल हैं. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी. एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा. ‎