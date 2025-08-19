VIDEO: राहुल गांधी की कार ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' में हुआ हादसा

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में हादसा (Photo Credits : YouTube)

बिहार (Bihar) के नवादा जिले (Nawada) में मंगलवार को कांग्रेस (Congress) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान माहौल काफी गर्म रहा. इस यात्रा में दो बड़ी घटनाएं हुईं. एक तरफ जहां राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव की गाड़ी से एक पुलिसकर्मी को टक्कर लग गई, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' करने का सनसनीखेज आरोप लगाया.

कैसे हुआ ये हादसा?

यह घटना उस समय हुई जब राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी भारी भीड़ के बीच से गुजर रही थी. सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से उसका पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया.

लेकिन अच्छी बात यह रही कि आसपास मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने फौरन फुर्ती दिखाते हुए घायल जवान को वहां से निकाला. हादसे के बाद राहुल गांधी खुद गाड़ी से नीचे उतरे और उस जवान का हालचाल पूछा. जब उन्हें पता चला कि जवान सुरक्षित है, तो उन्होंने राहत की सांस ली. इस घटना ने कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन सुरक्षा टीम की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.

राहुल का आरोप: 'BJP और चुनाव आयोग मिलकर वोट चुरा रहे हैं'

नवादा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "बिहार में लाखों लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है. यह चुनाव आयोग और भाजपा के बीच की पार्टनरशिप है. ये लोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं. लेकिन मैं, तेजस्वी और बाकी नेता मिलकर उन्हें बिहार का वोट चोरी नहीं करने देंगे." राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किए गए हैं.

बीजेपी का पलटवार

राहुल गांधी के इन आरोपों पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है. सब जानते हैं कि उनके परिवार ने 55 साल तक देश और बिहार को लूटा है. चाहे लालू यादव का राज हो या कांग्रेस का, पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार ने ही इस देश को लूटा है." उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है.