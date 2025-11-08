दिल्ली-बिहार के नटवरलाल हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लोगों को कर रहे गुमराह करने की कोशिश: अश्विनी चौबे

पटना, 8 नवंबर : कांग्रेस सांसद राहुल वोट चोरी वाले बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने राहुल गांधी और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को 'नटवरलाल' करार देते हुए कहा कि दोनों एक ही लीग के हैं और लोगों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी लोग, चाहे राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, सब एक जैसे हैं. एक बिहार का नटवरलाल है, दूसरा दिल्ली का नटवरलाल है. वे एक ही लीग के हैं और उनके पास चर्चा करने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है.

भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और भ्रम पैदा करना है. महाठगबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की साजिश है. एनडीए सरकार की बिहार में वापसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि एनडीए के पक्ष में वातावरण बना है. 14 नवंबर को झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, वंशवाद फैलाने वाले, सत्ता में रहकर जंगलराज पैदा करने वाले, अपराधियों का राजनीतिकरण करने वाले राजद कांग्रेस को जनता कड़ा सबक सिखाएगी. पहले चरण के मतदान में हुई बंपर वोटिंग पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. जनता ने शत-प्रतिशत आशीर्वाद दिया है.

तेजस्वी यादव के शपथ लेने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का सपना पूरा नहीं होगा. वे कालकोठरी के मुख्य कैदी होंगे. चुनाव के बाद जेल जाना होगा. पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के चुनावी प्रचार को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू यादव बेल पर हैं और अपराधी का प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है. मैंने कोर्ट से आग्रह किया है, जमानत कैंसल कीजिए, जेल के अस्पताल में पूर्व सीएम को रखें क्योंकि वे हिंसक प्रवृत्ति के हैं. लालू यादव बाहर रहेंगे तो हिंसा फैला देंगे. 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.