Punjab: तरनतारन पुलिस ने गैंगस्टर लांडा हरिके ग्रुप के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

तरनतारन, 21 अक्टूबर : पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी गैंगस्टर लखबीर सिंह (Gangster Lakhbir Singh) उर्फ ​​लांडा हरिके और गुरदेव जैसल समूह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से तीन अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं. तरनतारन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग भिखीविंड इलाके में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं. सूचना मिलते ही तरनतारन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को पकड़ लिया.

प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी रंगदारी नहीं देने वाले लोगों को धमकाने के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग करते थे. कुछ समय पहले इन्होंने गांव मुंडा और फतेहाबाद में भी रंगदारी नहीं मिलने पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था. जांच में यह भी पता चला कि विदेशी गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ ​​लांडा हरिके और गुरदेव जैसल ने अपने करीबी साथियों गुरविंदर सिंह उर्फ ​​पल्ली, जशनप्रीत सिंह उर्फ ​​तोरी, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अमृत, जसविंदर सिंह उर्फ ​​आसू और एक नाबालिग के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया है और गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ ​​लांडा हरिके के आदेश पर काम करते थे.

पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है. तरनतारन पुलिस का मानना है कि रिमांड के दौरान गिरोह से जुड़े और खुलासे होने की संभावना है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. कई मामलों के खुलासे होने की संभावना है. साथ ही, इनके गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. गिरफ्तार आरोपियों की काफी दिनों से तलाश चल रही थी. इनसे यह भी पूछा जा रहा है कि इनके पास तक अवैध हथियार कहां से और कैसे आते हैं.

इसी क्रम में पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. एक खुफिया जानकारी पर पुलिस ने दो आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक खतरनाक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) बरामद हुआ है. शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी महकदीप सिंह महक और आदित्य पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में थे, जिसने यह हथियार भारत भेजा था.