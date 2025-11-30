Pune: एनडीए में 149वें बैच की पासिंग आउट परेड संपन्न, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी रहे मुख्य अतिथि

पुणे, 30 नवंबर : महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में 149वें बैच की पासिंग आउट परेड (पीओपी) का आयोजन किया गया. सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े कैडेट अब अपने-अपने सेवा अकादमियों की ओर प्रस्थान करेंगे. इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे. पासिंग आउट परेड में सटीक ड्रिल, आकर्षक मार्च-पास्ट और औपचारिक कमीशनिंग प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो देश की सेवा के लिए अनुशासन, समर्पण और तैयारी को दिखाती हैं. 149वें बैच में एनडीए से कुल 328 कैडेट्स पास आउट हुए हैं. इन कैडेट्स में मित्र देशों के भी कुछ कैडेट्स शामिल रहे.

एनडीए की 149वीं पासिंग आउट परेड में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा, "आज जब कैडेट्स इस पवित्र जगह से जा रहे हैं, तो वे सिर्फ बेटे-बेटियों के तौर पर नहीं, बल्कि देश के रखवालों के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हर नागरिक की रक्षा के लिए तैयार हैं. हमारे इंटरनेशनल ट्रेनीज, हमें आपकी कामयाबियों पर उतना ही गर्व है जितना आपके देशों को. कैडेट्स, देश की उम्मीदों का बोझ उठाएं और 'सेवा परमोधर्म' की भावना को अपने हर काम को गाइड करने दें. आगे बढ़ें और अपने परिवार, एकेडमी, सर्विस और देश को गर्व महसूस कराएं. यह भी पढ़ें : नेशनल हेराल्ड केस: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज, ‘आपराधिक साजिश’ रचने का आरोप

इससे पहले, शनिवार को 216 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की बैचलर डिग्री दी गई, जिसमें साइंस स्ट्रीम में 72 कैडेट्स, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में 92 कैडेट्स और आर्ट्स स्ट्रीम में 52 कैडेट्स शामिल रहे. इसके अलावा, फ्रेंडली विदेशी देशों के 18 कैडेट्स को भी सेरेमनी के दौरान डिग्री दी गई, जो भारत के मजबूत डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेनिंग पार्टनरशिप को दिखाता है. इसके अलावा, बीटेक स्ट्रीम (नेवी और एयर फोर्स) के 112 कैडेट्स को उनके तीन साल के कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिले. इन नेवल और एयर फोर्स कैडेट्स को उनकी संबंधित प्री-कमीशनिंग एकेडमी इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला और एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद में एक और साल की ट्रेनिंग पूरी होने पर उनकी बीटेक डिग्री दी जाएगी