Pune Horror: पुणे के नसरापुर में मानवता शर्मसार, 65 वर्षीय सीनियर सिटीजन पर मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप

Pune Horror: महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका स्थित नसरापुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 65 वर्षीय व्यक्ति पर चार साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

लापता होने के बाद मिला क्षत-विक्षत शव

जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार दोपहर की है जब चार साल की बच्ची अचानक घर के बाहर से लापता हो गई. परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो पुलिस को सूचित किया गया. तलाश के दौरान बच्ची का खून से लथपथ और क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि बच्ची की हत्या सिर पर पत्थर मारकर की गई थी. यह भी पढ़े: Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, जमानत निलंबन की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

CCTV फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला. फुटेज में आरोपी वृद्ध मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. इसी आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा. आरोपी की उम्र और अपराध की क्रूरता ने समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया है.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे किया जाम

इस घटना की खबर फैलते ही नसरापुर और आसपास के गांवों में तनाव फैल गया. शुक्रवार शाम को जब बच्ची का शव स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास लाया गया, तो ग्रामीण और परिजन भावुक हो उठे. न्याय की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो.

पुलिस का आश्वासन

पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और आश्वासन दिया कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अगले 15 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी जाएगी. प्रशासन इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी कर रहा है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके.

सुरक्षा पर उठते सवाल

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कानून की लंबी प्रक्रिया के कारण अपराधियों में डर खत्म होता जा रहा है. यह घटना ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी एक सौतेले पिता द्वारा 14 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आया था. बच्चों के खिलाफ बढ़ते इन अपराधों ने एक बार फिर समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.