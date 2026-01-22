Pune Grand Tour 2026: पुणे में अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन, शहर में 23 जनवरी को कई प्रमुख सड़कें रहेंगी बंद; घर से निकलने से पहले चेक करें रूट

(Photo Credits ANI

Pune Grand Tour 2026: पुणे शहर में शुक्रवार, 23 जनवरी को 'पुणे ग्रैंड टूर 2026' अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का चौथा और अंतिम चरण आयोजित किया जाएगा. जिला प्रशासन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) के सहयोग से आयोजित इस मेगा इवेंट के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं. दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच शहर के कई प्रमुख मार्ग अस्थाई रूप से बंद रहेंगे या उनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं.

इन प्रमुख इलाकों में रहेगी सड़क बंदी

संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा के अनुसार, रेस के दौरान बानेर, सूस, पाषाण, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय क्षेत्र, कर्वे रोड, पौड रोड, मध्य पुणे, कैंप और घोरपड़ी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण कॉरिडोर में यातायात बाधित रहेगा. यह भी पढ़े: Pune Traffic Advisory: पुणे में गणेशोत्सव के दौरान ट्रैफिक में बदलाव, जानें पुलिस व्यवस्था समेत अन्य डिटेल्स

प्रभावित मार्ग: राधा चौक-सूस रोड, पाषाण सर्कल-यूनिवर्सिटी चौक, गणेशखिंड रोड, लॉ कॉलेज रोड और कर्वे रोड.

मध्य पुणे: बाजीराव रोड, एबीसी चौक, तिलक चौक, शनिवारवाड़ा क्षेत्र और कैंप के आसपास के रास्तों पर रुक-रुक कर पाबंदी रहेगी.

वैकल्पिक मार्ग और डायवर्जन प्लान

पुणे पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है:

बानेर-सूस-पाषाण बेल्ट: यहां के यातायात को बानेर रोड, वाकड, हिंजवड़ी, सुतारवाड़ी रोड और पुणे-मुंबई हाईवे की ओर डाइवर्ट किया गया है.

यूनिवर्सिटी और औंध क्षेत्र: वाहन चालकों को ब्रेमेन चौक, स्पाइसर कॉलेज, रेंज हिल्स और आंतरिक डीपी सड़कों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

कर्वे और पौड रोड: यात्री वारजे, गुलावानी महाराज रोड, भंडारकर रोड और बीएमसीसी रोड का उपयोग कर सकते हैं.

मध्य पुणे: नदी किनारे वाली सड़कें (Riverbed roads), सिंहगढ़ रोड, जेढे चौक और सेवन लव्स चौक वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध रहेंगे.

पुलिस की विशेष एडवाइजरी

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश सड़कें एक बार में केवल 30 मिनट के लिए बंद की जाएंगी, जो साइकिल चालकों की गति पर निर्भर करेगा. जैसे ही रेस का जत्था किसी क्षेत्र को पार करेगा, वहां यातायात फिर से बहाल कर दिया जाएगा.

नागरिकों से अपील की गई है कि वे रेस के समय के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचें और गूगल मैप्स या स्थानीय पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की जांच करते रहें. गरवारे ब्रिज और बाल गंधर्व चौक के बीच का रास्ता आंशिक रूप से खुला रहेगा.

पुणे ग्रैंड टूर का महत्व

पुणे ग्रैंड टूर 2026 शहर के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो पुणे को वैश्विक साइकिलिंग मानचित्र पर स्थापित कर रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में देश-विदेश के शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि नागरिक इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने में पुलिस का सहयोग करेंगे.