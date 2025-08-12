Pune News: पुणे के उंद्री में घर में लाखों रूपये की ज्वैलरी चोरी, आरोपी CCTV में कैद; देखें VIDEO

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Pune Crime News: पुणे के उंद्री इलाके में स्थित गोदरेज ग्रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक घर में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोरों ने ₹2.45 लाख मूल्य की सोने की ज्वैलरी चुरा ली. यह घटना 13 मई 2025 को हुई, जब घर के मालिक बाहर गए थे. इस मामले में घर के लोगों ने पुणे के कालेपदल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाई है.

पुणे में लाखों की चोरी

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो 50 वर्षीय व्यक्ति हैं और गोदरेज ग्रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कात्रज-हांडेवाड़ी रोड, उंद्री में रहते हैं, 13 मई 2025 को सुबह करीब 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए थे. इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर प्रवेश किया. चोरों ने बेडरूम को तहस-नहस कर दिया और ₹2.45 लाख की सोने की ज्वैलरी चुरा ली. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. यह भी पढ़े: Pune Crime News: पुणे के उंद्री में घर में लाखों रूपये की ज्वैलरी चोरी, आरोपी CCTV में कैद; देखें VIDEO

वारदात CCTV में कैद

पुलिस की कार्रवाई

चोरी का पता तब चला जब शिकायतकर्ता घर लौटे और देखा कि उनका घर अस्त-व्यस्त पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कालेपदल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों की तलाश में जुट गई है.

यह घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, खासकर तब जब निवासी घर से बाहर होते हैं. पुलिस की जांच जारी है और आरोपी के पकड़े जाने की उम्मीद है.