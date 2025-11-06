Birsa Munda Jail Video: रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैदी का जलवा! करोड़ों के शराब घोटाले के आरोपी का जेल में डांस करते वीडियो वायरल

(Photo Credits NDTV)

Birsa Munda Jail Video: रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में करोड़ों के शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भालोटिया जेल के अंदर डांस करते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

बिरसा मुंडा जेल में VIP बंदी का जलवा!

वीडियो में दोनों आरोपियों को अन्य बंदियों के साथ म्यूज़िक पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो जेल के अंदर ही शूट किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है कि यह जेल प्रशासन की बड़ी चूक है.

बिरसा मुंडा जेल में कैदी डांस करते दिखे

हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब देश जेलों में इस तरह की हरकतें सामने आई हों/ इससे पहले भी कई बार मोबाइल फोन, पार्टी और विशेष सुविधाओं का उपयोग करने के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं. लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से जेल व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.