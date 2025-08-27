Post Office Scheme: पत्नी के साथ करें निवेश, हर 3 महीने में खाते में आएंगे 51000 रुपये, जानें पूरी गणित

Post Office Senior Citizen Savings Scheme

Post Office Retirement Schemes: नौकरी करने वाले लोग अक्सर इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं, कि रिटायरमेंट के बाद जब सैलरी आनी बंद हो जाएगी, तो घर के खर्चे और जरूरतें कैसे पूरी होंगी. इसी समस्या का समाधान पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) है. यह केंद्र सरकार समर्थित स्कीम है, यानी इसमें आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है, कि इसमें निवेश करने के बाद रिटायरमेंट के बाद भी आपको हर तीन महीने में नियमित इनकम मिलती रहेगी.

क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम?

यह स्कीम केवल 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजंस के लिए है. इसमें पति-पत्नी मिलकर जॉइंट अकाउंट (Joint Account) भी खोल सकते हैं. फिलहाल इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दर मिल रही है, जो कि पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं से ज्यादा है. इस स्कीम में आपको एकमुश्त राशि (Lum Sum Amount) जमा करनी होती है, और उसके बाद हर तीन महीने में आपके खाते में ब्याज की रकम आती रहती है.

निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है. और अधिकतम आप इसमें 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इस योजना की अवधि 5 साल की होती है, जिसे चाहें तो आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, लेकिन ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है.

रिटायरमेंट पर सुरक्षित इनकम

अगर आप और आपकी पत्नी मिलकर इस स्कीम में 25 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा. इसका मतलब है, कि हर तीन महीने में आपके खाते में करीब 51,250 रुपये आएंगे. साल भर में यह रकम 2,05,000 रुपये हो जाएगी और पूरे 5 साल में आपको करीब 10,25,000 रुपये ब्याज मिलेगा. मैच्योरिटी पूरी होने पर आपको अपना मूलधन यानी 25 लाख रुपये वापस मिल जाएगा. इस तरह यह स्कीम न सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देती है, बल्कि आपका पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

क्यों है यह स्कीम खास?

यह योजना पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाली है, इसलिए इसमें निवेश करने पर किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता है. रिटायरमेंट के बाद जब रेगुलर इनकम का कोई साधन नहीं रहता, तो यह स्कीम खर्चों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद जरिया बन जाती है. इसमें आपको न सिर्फ नियमित ब्याज के रूप में इनकम मिलती है, बल्कि टैक्स बेनिफिट का फायदा भी मिलता है. सुरक्षित निवेश और स्थिर आय चाहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए यह योजना सबसे बेहतरीन विकल्प मानी जाती है.