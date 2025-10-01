Post Office Saving Scheme: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, जानें किस स्कीम पर कितना मिल रहा रिटर्न

Small Saving Schemes

Post Office Savings Scheme: अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या पोस्ट ऑफिस की अन्य छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है, कि सभी लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं पर पुराने रेट ही लागू रहेंगे. यह लगातार सातवीं तिमाही है, जब इन योजनाओं के रेट बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे.

कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा?

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेशकों को 8.2% ब्याज मिलेगा. यह योजना विशेष रूप से लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें निवेश पर नियमित और गारंटीड रिटर्न मिलता है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर निवेशकों को 7.1% ब्याज मिलेगा. यह योजना लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश और टैक्स लाभ के लिए लोकप्रिय विकल्प मानी जाती है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर निवेशकों को 7.7% ब्याज मिलेगा. यह योजना सुरक्षित निवेश के साथ-साथ टैक्स बचत का भी विकल्प प्रदान करती है.

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र (KVP) पर निवेशकों को 7.5% ब्याज मिलेगा और यह योजना निवेश को 115 महीनों में दोगुना करने का विकल्प प्रदान करती है.

3 साल की टर्म डिपॉजिट

3 साल की टर्म डिपॉजिट (Term Deposit) पर निवेशकों को 7.1% ब्याज मिलेगा, जो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न का विकल्प प्रदान करती है.

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Savings Account) पर जमा राशि पर 4% ब्याज मिलेगा, जो रोज़ाना की बचत के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है.

मंथली इनकम स्कीम

मंथली इनकम स्कीम (MIS) पर निवेशकों को 7.4% ब्याज मिलेगा, जो उन्हें नियमित मासिक आय प्रदान करने का विकल्प देती है.

नए रेट कब से लागू होंगे

यह सभी ब्याज दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी. इसके बाद, सरकार जनवरी 2026 से मार्च 2026 की तिमाही के लिए नई दरों की घोषणा करेगी.

लंबे समय से स्थिर रेट

सरकार ने लगातार सातवें क्वार्टर से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. आखिरी बार यह बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में किया गया था.

निवेशकों पर असर

इस फैसले का सीधा असर उन निवेशकों पर होगा जो सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और सरकारी सेविंग्स योजनाओं में पैसा लगाते हैं. ब्याज दरें स्थिर रहने से आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न फिलहाल जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी.