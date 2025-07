'ट्रंप के 25% टैरिफ पर 56 इंच का सीना चुप क्यों है?', असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधा है. ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में वापस आए, तो भारत से आने वाले सामान पर 25% का भारी भरकम टैक्स (टैरिफ) लगाएंगे. ओवैसी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.

'भारत एक आज़ाद मुल्क है, किसी का गुलाम नहीं'

ओवैसी ने कहा, "यह देखकर बहुत दुख होता है कि व्हाइट हाउस में बैठा एक 'मसखरा' (buffoon-in-chief) मेरे देश की सरकार को धमका रहा है. यह टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं. मैं साफ कर दूं, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है. हम किसी सम्राट के दरबार में सलामी देने वाले जागीरदार नहीं हैं."

उन्होंने इन कदमों को भारत की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला बताया. ओवैसी ने यह भी कहा कि वे सालों से संसद में भारत के खिलाफ बढ़ते व्यापारिक खतरों का मुद्दा उठाते आ रहे हैं.

Trump has announced that Indian exports will now come with a 25% tariff.

It’s sad to see my country’s government being bullied by a buffoon-in-chief in the White House. This tariff will come with a vague “penalty” for trading with Russia. India is independent sovereign country.…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 31, 2025