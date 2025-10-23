बिहार: तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, मुकेश सहनी बनेंगे डिप्टी CM, महागठबंधन ने किया बड़ा ऐलान

तेजस्वी यादव (Photo : X)

Tejashwi Yadav Declared CM Candidate: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले, महागठबंधन के भीतर चल रही खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है. सीटों के बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ था, उसे सुलझा लिया गया है. आज पटना में हुई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने यह बड़ा ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे.

यही नहीं, गहलोत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर गठबंधन चुनाव जीतता है, तो मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) बनाया जाएगा.

गहलोत ने सुलझाई उलझी हुई गुत्थी

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तनाव की खबरें आ रही थीं. आरजेडी (RJD) शुरू से ही 'तेजस्वी सरकार' के नाम पर अपना पूरा प्रचार अभियान चला रही थी, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को एकतरफा सीएम चेहरा मानने पर राजी नहीं थी.

इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए ही कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा था. गहलोत ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, इसी मीटिंग में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुकने को तैयार हुई और गठबंधन में सहमति बनी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा, "सबकी राय लेकर हमने तय किया है कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे."

30 साल बनाम 30 महीने: तेजस्वी यादव

इस बड़े ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने भी मंच से अपनी बात रखी. उन्होंने आदरणीय लालू जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और महागठबंधन के सभी साथियों का धन्यवाद दिया.

तेजस्वी ने कहा, "जो विश्वास आप लोगों ने हम पर जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे."

उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए (NDA) पर निशाना साधते हुए कहा, "ये थके हुए लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं. हमको अगर तीस महीने का मौका मिले, तो जो काम तीस सालों में इन्होंने नहीं किया है, हम वो करके दिखाएंगे."

देश के हालात पर गहलोत ने जताई चिंता

अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश के जो हालात हैं, उससे चिंतित होना जरूरी है. उन्होंने कहा, "देश किस दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता. देश में बेरोजगारी है. किसान, मजदूर, आम आदमी, छात्र और युवा सभी के लिए हालात वही हैं. जब ऐसा होता है, तो लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव होगा."

बीजेपी और पप्पू यादव ने कसा तंज

महागठबंधन की इस एकजुटता पर बीजेपी ने तंज कसा है. बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा, "इनमें आपसी मतभेद चल रहा है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं. ऑफिस में बैठकर दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं. ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं."

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर होने पर पप्पू यादव ने भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "किसी और की नहीं, राहुल गांधी की फोटो पर ही वोट पड़ेंगे."