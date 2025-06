Sonia Gandhi ने ईरान के समर्थन में लिखा लेख, इजरायली राजदूत Reuven Azar ने जताई नाराजगी; कहा, नेताओं को होनी चाहिए सही जानकारी

Israel on Sonia Gandhi Statement: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा ईरान के समर्थन में लिखे गए लेख पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी नेता को अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बोलने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए. राजदूत अजार ने कहा कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की निंदा नहीं की, वह निराशाजनक है. उन्होंने कहा, “ईरान पिछले तीन दशकों से क्षेत्र में आक्रामक भूमिका निभा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर कोई नेता इससे अनजान है या इसे नजरअंदाज करता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है.”

उन्होंने यह भी कहा कि विचारों की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जब बात कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो तथ्य और जमीनी सच्चाई को समझना जरूरी है.

