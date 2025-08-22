Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले RJD को झटका! PM मोदी की गया रैली में दिखे RJD के दो विधायक, सियासी अटकलें तेज

Bihar Election 2025: बिहार के गया में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Gaya Visit) की विशाल रैली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दो विधायकों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल मचा दी. राजद विधायक विभा देवी (RJD MLA Vibha Devi) और विधायक प्रकाश वीर (RJD MLA Prakash Veer) रैली में मंच के पीछे बैठे नजर आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. विभा देवी 2020 में नवादा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई थीं. वह पूर्व राजद विधायक राज बल्लभ यादव (Former RJD MLA Raj Ballabh Yadav) की पत्नी भी हैं, जिन्हें हाल ही में बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था.

प्रकाश वीर राजौली निर्वाचन क्षेत्र (Rajauli Constituency) से राजद विधायक हैं. भाजपा ने इस घटनाक्रम को लेकर लग रही अटकलों को खारिज कर दिया.

पीएम मोदी के रैली में RJD के दो विधायक शामिल

LIVE : PM Narendra Modi की रैली में पहुंच गए RJD MLA, Vibha Devi और Prakash Veer https://t.co/zpVn92a4Yh — Bihar Tak (@BiharTakChannel) August 22, 2025

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर दी प्रतिक्रिया

इस मामले में भाजपा सांसद विवेक ठाकुर (BJP MP Vivek Thakur) ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया था और इसे अलग नजरिए से देखने की बात है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की भागीदारी थी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया. इसलिए, सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों.

विवेक ठाकुर ने आगे कहा कि कई विपक्षी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि कुछ आए. यह केवल इस बात का सवाल है कि कौन आया और कौन नहीं. उन्होंने बताया कि जहानाबाद के स्थानीय सांसद, जो राजद के सदस्य हैं, और माकपा के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था. कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति के विरोध में कार्यक्रम में भाग नहीं लिया.

बिहार को 13,000 करोड़ की दी सौगात

प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में बिहार में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने गया-दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली-कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा, उन्होंने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र और मुंगेर में नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियाँ भी सौंपीं. रैली में, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों, खासकर राजद और कांग्रेस पर उन तीन विधेयकों का विरोध करने के लिए निशाना साधा, जिनमें किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री को लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रावधान है.