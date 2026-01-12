BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में शिवसेना UBT के समर्थन में उतरीं अभिनेत्री रवीना टंडन; चुनाव प्रचार में हुई शामिल; VIDEO

(Photo Credits Instagram)

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए मतदान में अब बस तीन दिन शेष हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. सोमवार को मुंबई की सड़कों पर उस समय हलचल बढ़ गई जब प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने उतरीं. रवीना को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते और जनता से शिवसेना (UBT) को समर्थन देने की अपील करते देखा गया.

बांद्रा की सड़कों पर दिखा रवीना का जलवा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हुए एक वीडियो में रवीना टंडन को बांद्रा इलाके में प्रचार करते देखा जा सकता है. उन्होंने अपने गले में शिवसेना (UBT) का पारंपरिक भगवा और लाल रंग का पटका पहना हुआ था, जिस पर पार्टी का चुनाव चिह्न 'मशाल' अंकित था. वीडियो में वह काफी उत्साह के साथ पार्टी के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों से रूबरू होती नजर आ रही हैं. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव में पैसे वालों की भरमार, 227 में से 35% उम्मीदवार करोड़पति; बीजेपी के मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर प्रत्याशी

शिवसेना UBT के समर्थन में उतरीं अभिनेत्री रवीना टंडन

'मराठी मानुस' और विकास का मुद्दा

मुंबई में 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले रवीना टंडन जैसी बड़ी हस्ती का मैदान में उतरना शिवसेना (UBT) के लिए एक बड़ा 'बूस्ट' माना जा रहा है. प्रचार के दौरान रवीना ने सादे कुर्ते और बंधे हुए बालों में एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह लोगों से संपर्क साधा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से विशेष रूप से युवा और शहरी मतदाताओं को लुभाने में मदद मिलती है.

बीएमसी चुनाव 2026 का समीकरण

इस बार का बीएमसी चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है.एक तरफ जहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन 'विकास' के नाम पर वोट मांग रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 'मुंबई की अस्मिता' को मुख्य मुद्दा बना रही है.

मुंबई की राजनीति में बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना

मुंबई की राजनीति और बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना रहा है.इस बार भी कई फिल्मी हस्तियां अलग-अलग पार्टियों के लिए प्रचार कर रही हैं. रवीना टंडन का शिवसेना (UBT) के पक्ष में आना ठाकरे गुट के कैंपेन को नई ऊर्जा दे रहा है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चाओं के बीच, सितारों का यह समर्थन चुनावी मुकाबले को और अधिक 'हाई-प्रोफाइल' बना रहा है.