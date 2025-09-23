'आपका अश्लील VIDEO वायरल हो रहा है': राज्यसभा सदस्य Sudha Murthy के साथ साइबर फ्रॉड की कोशिश, FIR दर्ज

Sudha Murthy Fake Call Case (Photo- @prabhakarbkore/X)

Sudha Murthy Fake Call Case: राज्यसभा सांसद और जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति को एक अजीबोगरीब धमकी का सामना करना पड़ा. उन्होंने सोमवार को साइबर क्राइम (Cyber ​​Crime) पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 5 सितंबर की है, जब एक अज्ञात कॉलर ने उन्हें फोन किया और खुद को दूरसंचार विभाग (DoT) का कर्मचारी बताया. कॉल करने वाले ने दावा किया कि सुधा मूर्ति का मोबाइल नंबर आधार से लिंक (Mobile Number Linked to Aadhaar) नहीं है और उनका एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है. इसलिए उनका सिम कार्ड (Sim Card) बंद कर दिया जाएगा.

सुधा मूर्ति ने दर्ज कराई FIR

इस धमकी से घबराकर सुधा मूर्ति (Sudha Murthy registered Fir) ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. एफआईआर में कहा गया है कि कॉलर ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश (Blackmail Attempt) की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. साइबर क्राइम टीम (Cyber ​​Crime Team) कॉल की लोकेशन और तकनीकी जानकारी की जांच कर रही है.

2024 में राष्ट्रपति ने किया था मनोनीत

गौरतलब है कि सुधा मूर्ति को मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था. वे समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 14 मार्च को संसद में पद की शपथ ली. इस अवसर पर उनके पति और इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति (Infosys founder N.R. Narayana Murthy) भी उपस्थित थे.

सांसद बनने के बाद से, सुधा मूर्ति ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, खासकर नई शिक्षा नीति के त्रि-भाषा मॉडल पर उनका जोर रहा है.