Rahul Gandhi Visit Dharavi: मुंबई के धारावी पहुंचे राहुल गांधी, चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों से की मुलाकात; VIDEO

Rahul Gandhi Visit Dharavi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मुंबई के धारावी स्थित लेदर हब का दौरा किया और वहां काम करने वाले मजदूरों व कारीगरों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की. उन्होंने मजदूरों की परेशानियों को समझते हुए कहा कि धारावी के श्रमिकों और छोटे उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं और सरकारी सहयोग मिलना चाहिए, ताकि यह उद्योग आगे बढ़ सके.

राहुल गांधी ने इस दौरान सुधीर राजभर द्वारा स्थापित 'चमार स्टूडियो' का भी दौरा किया. यह स्टूडियो धारावी में चमड़े से जुड़े उत्पादों का निर्माण करता है और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक रूप देने की दिशा में काम कर रहा है.

VIDEO | Mumbai: Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi (@RahulGandhi) reaches Dharavi.

The visit is aimed at understanding the challenges faced by the leather hub workforce.

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2025

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2025