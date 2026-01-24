Sri Lanka vs England, 2nd ODI Match Live Score Update: कोलंबो में श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा हैं दूसरा वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Score Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 24 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 19 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरित असलांका (Charith Asalanka) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs England, 2nd ODI Match Pitch Report: कोलंबो में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या श्रीलंका के गेंदबाज मचाएंगे तांडव? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

साल 2025 में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक रहा. श्रीलंका की टीम ने साल में कुल 13 वनडे मैच खेले, जिनमें से सात में जीत दर्ज की, जबकि छह मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. टी20 वर्ल्ड कप नज़दीक होने के बावजूद श्रीलंका अपनी इस लय को आगे भी बरकरार रखना चाहेगा. बल्लेबाज़ी में चरित असलांका टीम के सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे, वहीं कुसल मेंडिस और पथुम निसांका ने भी अहम योगदान दिया. गेंदबाज़ी विभाग में वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज और असिथा फर्नांडो ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

मौजूदा सीरीज का पिछला मुकाबला भी कोलंबो के मैदान पर ही खेला गया था जहां मेजबान टीम श्रीलंका ने 272 रनों का टारगेट डिफेंड किया और इंग्लिश टीम को 252 रनों पर ऑल आउट करके 19 रनों से जीत हासिल की. इसी के साथ उन्होंने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. श्रीलंका टीम से पथुम निसांका, चरिथ असलंका, और कुसल मेंडिस स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर इंग्लैंड टीम की तो जो रूट, बेन डकेट, और आदिल राशिद अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

