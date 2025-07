New Governors: प्रो. असीम कुमार घोष बनें हरियाणा के राज्यपाल, गोवा और लद्दाख में भी बदले गर्वनर-उपराज्यपाल

हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों (Lieutenant Governor) की नियुक्तियां की हैं, और एक इस्तीफ़ा भी मंज़ूर किया है.

हरियाणा के नए राज्यपाल: प्रो. असीम कुमार घोष

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रो. असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है. अब वह हरियाणा राज्य की कमान संभालेंगे.

गोवा के नए राज्यपाल: पुसापति अशोक गजपति राजू

पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है. गोवा के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है.

