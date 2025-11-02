Bihar: गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने कही ये बात, JDU के बाहुबली नेता की गिरफ्तारी की पूरी कहानी

Anant Singh Arrest | PTI

पटना: बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. JD(U) के मोकामा से उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) की हत्या के मामले में की गई है. इस घटना ने चुनावी राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने पुष्टि की कि अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों को सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, "तारतर गांव के दो पक्षों का काफिला आ रहा था. दोनों के बीच झड़प हुई "घटनास्थल की जांच के सिलसिले में गवाहों के बयान लिए गए और घटनास्थल से जो वीडियो फुटेज मिले, उसकी जांच की गई. इस मामले में जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर अनंत सिंह को बाढ़ इलाके के बेढना गांव से गिरफ्तार किया गया है."

घटनास्थल पर मौजूद थे अनंत सिंह

कार्तिकेय शर्मा ने बताया, "जांच में पता चला है कि जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे, जो इस हत्या के मुख्य अभियुक्त भी हैं. दुलारचंद की हत्या 30 अक्तूबर को हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ था.

अनंत सिंह ने लिखा ‘सत्यमेव जयते’

गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में गिरफ्तारी से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया गया. साथ ही अनंत सिंह ने लिखा, ‘सत्यमेव जयते. मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है. इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी’. यह पोस्ट फेसबुक पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो रहा.

कौन थे दुलारचंद यादव?

75 वर्षीय दुलारचंद यादव स्थानीय स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक चेहरा थे. वे पहले RJD से जुड़े रहे थे और हाल ही में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पियूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे. 30 अक्टूबर को मोकामा ताल इलाके में प्रतिद्वंद्वी राजनैतिक गुटों के बीच हुई भिड़ंत के दौरान उन पर हमला हुआ था.

FIR में अनंत सिंह का नाम सीधे दर्ज

दुलारचंद के पोते द्वारा दर्ज FIR में अनंत सिंह, उनके भतीजों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. पहले यह माना गया था कि गोली मारकर उनकी हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ. उनके टखने में गोली लगी है, पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं, फेफड़ा फटने से कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर से उनकी मौत हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गोली घाव घातक नहीं था, बल्कि कुचलकर हत्या की गई, संभवतः किसी वाहन से.

मोकामा: बहुबलियों की राजनीति का गढ़

मोकामा का राजनीतिक इतिहास तनाव, टकराव और जातीय राजनीति से भरा रहा है. अनंत सिंह जिन्हें “छोटे सरकार” के नाम से जाना जाता है कई बार के विधायक रहे हैं और इलाके के प्रभावशाली चेहरे हैं. इस बार उनके सामने हैं वीणा देवी, जो RJD की उम्मीदवार और उनके प्रतिद्वंद्वी बाहुबली सुरजभान सिंह की पत्नी हैं.

6 नवंबर को मतदान, चुनाव पर असर तय

मोकामा में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब चुनावी समीकरणों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में चुनावी खेल को पूरी तरह पलट सकता है.