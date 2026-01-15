Maharashtra Civic Polls Exit Poll Results 2026: BMC समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में किसका होगा राज? News 18 मराठी पर जानें एग्जिट पोल के रुझान

(Photo Credits File)

Maharashtra Civic Polls Exit Poll 2026: महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए आज, 15 जनवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सहित राज्य के बड़े शहरों में शाम 5:30 बजे तक वोट डाले गए। मतदान खत्म होते ही अब सबकी नजरें News 18 मराठी और अन्य प्रमुख न्यूज नेटवर्क्स के एग्जिट पोल (Exit Poll) पर टिक गई हैं.

शुरुआती रुझानों और एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में किसी भी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलना चुनौतीपूर्ण लग रहा है. महायुति (BJP और शिंदे गुट) और महाविकास अघाड़ी (SS-UBT, कांग्रेस और शरद पवार गुट) के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है.

यहां देखें एग्जिट पोल के नतीजें लाइव

BMC का रण: कांटे की टक्कर के संकेत

मुंबई की 227 सीटों पर हुए इस चुनाव में बहुमत के लिए 114 सीटों का जादुई आंकड़ा जरूरी है. एग्जिट पोल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने भी अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है. राज ठाकरे की मनसे (MNS) इस बार 'किंगमेकर' की भूमिका में नजर आ सकती है.

पुणे, ठाणे और नागपुर में क्या है स्थिति?

सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और नागपुर जैसी महत्वपूर्ण महानगरपालिकाओं में भी मतदान का उत्साह देखने को मिला.

ठाणे: उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में महायुति का पलड़ा भारी रहने का अनुमान है.

पुणे और नासिक: यहां अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी से कड़ी चुनौती मिल रही है.

विदर्भ और मराठवाड़ा: नागपुर और औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) में स्थानीय मुद्दों के कारण मतदान के आंकड़ों में काफी उतार-चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है.

भारी मतदान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार 29 महानगरपालिकाओं की कुल 2,869 सीटों के लिए करीब 3.48 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुंबई में सुरक्षा के लिए 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। कई इलाकों में सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं, जो राज्य में राजनीतिक बदलाव या स्थिरता की ओर इशारा कर रही हैं.

16 जनवरी को मतदान

मतदान की वास्तविक गिनती कल, 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के शहरों की कमान किसके हाथों में होगी.