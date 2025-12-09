Kerala Local Body Election 2025: केरल में पहले चरण में 7 जिलों के 11,168 वार्डों में मतदान शुरू, 36,630 उम्मीदवार मैदान में; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Kerala Local Body Election 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है. दो चरणों में होने वाले इस चुनाव के तहत पहले चरण में राज्य के 7 जिलों में मतदान कराया जा रहा है. सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है. मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

इन जिलों में हो रहा है मतदान

पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण में कुल 11,168 वार्डों में मतदान हो रहा है. इनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें, 14 जिला पंचायतें, 86 नगर पालिकाएं और 6 नगर निगम शामिल हैं. यह भी पढ़े: केरल पंचायत चुनाव में सुर्खियों में मुन्नार सीट, BJP ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ सोनिया गांधी नाम की महिला को बनाया उम्मीदवार; जानें कौन है

केरल में पहले चरण में 7 जिलों में मतदान

पहले चरण में 36 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में

चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण के निकाय चुनाव में 36 हजार से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. केरल चुनाव आयोग ने 25 अक्टूबर को मतदाता सूची जारी की थी, जिसके अनुसार पहले चरण में 2 लाख 84 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें डेढ़ लाख से अधिक महिला मतदाता और करीब 1 लाख 34 हजार पुरुष मतदाता शामिल हैं.

दूसरे चरण में 11 दिसंबर को मतदान

वहीं, दूसरे चरण के तहत 11 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। दोनों चरणों के मतदान के बाद वोटों की गिनती 13 दिसंबर को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

2020 में हुआ था पिछला चुनाव

गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2020 में हुए केरल स्थानीय निकाय चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की थी.