कनाडा की नई विदेश मंत्री बनीं भारतीय मूल की अनीता आनंद, डॉ. एस. जयशंकर ने दी बधाई

कनाडा की राजनीति में भारतीय मूल की महिलाओं की बढ़ती भूमिका एक बार फिर सामने आई है. हाल ही में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है. इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उन्हें बधाई दी है.

अनीता आनंद का जन्म 1967 में कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में हुआ था. उनके माता-पिता भारत से कनाडा आए थे—उनकी मां पंजाब से और पिता तमिलनाडु से थे. अनीता ने क्वीन्स यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से शिक्षा प्राप्त की है. वे एक अनुभवी वकील और प्रोफेसर रही हैं.

Congratulate @AnitaAnandMP on your appointment as Canada’s Minister of Foreign Affairs.

2019 में अनीता आनंद ने ओकविल निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने वैक्सीन और पीपीई किट की खरीद में अहम भूमिका निभाई.

I am honoured to be named Canada’s Minister of Foreign Affairs. I look forward to working with Prime Minister Mark Carney and our team to build a safer, fairer world and deliver for Canadians. pic.twitter.com/NpPqyah9k3— Anita Anand (@AnitaAnandMP) May 13, 2025