Mumbai: बीजेपी के MLA ने ऑटो चालक को लगाया थप्पड़, मुंबई के घाटकोपर ईस्ट के विधायक पराग शाह का वीडियो आया सामने: VIDEO

A BJP MLA slapped an auto driver (Credit-ABP MAJHA)

Mumbai News: मुंबई (Mumbai) के घाटकोपर (Ghatkopar) इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP MLA) पराग शाह का एक ऑटो-रिक्शा चालक के साथ विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक को कथित तौर पर चालक को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है.जानकारी के मुताबिक यह घटना घाटकोपर (Ghatkopar East) इलाके की है. आरोप है कि ऑटो चालक गलत दिशा से ड्राइविंग (Wrong Direction Driving) कर रहा था, जिसे लेकर विधायक पराग शाह ने उसे रोका.

इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड ने शेयर किया है. ये भी पढ़े:मुंबई में ‘खराब खाने’ को लेकर हुई हाथापाई; शिव सेना विधायक संजय गायकवाड़ के थप्पड़ कांड के बाद FDA की कार्रवाई शुरू; Video वायरल

पराग शाह ने मारा थप्पड़

भाजपचे आमदार इतके माजोरडे झालेत की गरीब रिक्षावाल्याना सोडत नाही. घाटकोपरमध्ये भाजप आमदार पराग शाह यांनी आज एका रिक्षावाल्याला मारले कारण त्याने वाहतुकीचे नियम मोडले. गृहमंत्री यांचा बाप असल्यानेच भाजपचे आमदार कायदा हातात घेतात आणि आता तर रस्त्यावर मारामारी करत आहेत! ही खरी भाजप… pic.twitter.com/FTTxIpXWwg — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 20, 2025

अवैध फेरीवालों और ट्रैफिक को लेकर चल रहा था विरोध प्रदर्शन

बताया जा रहा है कि उस समय घाटकोपर पूर्व में ट्रैफिक समस्याओं और अवैध फेरीवालों के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक (Protest) किया जा रहा था. पराग शाह ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी साझा करते हुए लिखा था कि इलाके में अवैध हॉकिंग के खिलाफ सख्त आंदोलन किया जा रहा है.

वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने साधा निशाना

घटना का (Viral Video) सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया. विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक पर तीखा हमला बोला और इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया.

कांग्रेस नेता ने लगाए सत्ता के दुरुपयोग के आरोप

कांग्रेस सांसद (Congress Leader) वर्षा गायकवाड़ ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और आम लोगों के साथ मारपीट करने से भी नहीं चूकते.